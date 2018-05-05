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Hakemi iten Arda'ya, tarihin en ağır cezalarından biri geliyor

HAKEMİ İTEN ARDA'YA, TARİHİN EN AĞIR CEZALARINDAN BİRİ GELİYOR

Sivasspor maçında hakemi iten Başakşehirli Arda Turan, bu sezonun yanı sıra önümüzdeki sezon da 8 maçı da kaçırabilir.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Hakemi İten Arda'ya, Tarihin En Ağır Cezalarından Biri Geliyor(6/10)2

Başakşehirli Arda Turan'a ağır ceza geliyor. Sivasspor maçının uzatma dakikalarında gelen eşitlik sayısının ardından yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a bir pozisyon sonrası itirazda bulunan ve ardından iten Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da haraket ettiği bildirdi. Eski milli futbolcuya 10 maça kadar ceza geleceği öğrenildi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında faul verilmediği gerekçesiyle yardımcı hakem Sezertam'la tartışmaya giren ve ittiren Arda Turan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası da orta hakem Uğurlu'ya hakaret ettiği raporlara geçti.

GELECEK SEZON BİLE OYNAYAMAYACAK

Disiplin Talimatı'nın, "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41 ve saldırı başlıklı 44. maddesine göre tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Arda Turan'ın Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından biri ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Hakem ve temsilci raporlarının federasyona ulaşmasından sonra eski milli futbolcunun sezonu kapatacağı ve gelecek sezon 8 maça kadar forma giyemeyeceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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