Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda karşı karşıya gelirken iki ekip arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi ekip Mönchengladbach'in futbolcusu Denis Zakaria, taça giden topu almak için hamle yaptığı sırada Leverkusen'in teknik direktörü Heiko Herrlich bir anda kendini yerde bıraktı.

"KENDİSİNE DOKUNMADIM"

Karşılaşmanın hakemi olay yerine giderek tartışmanın büyümesini engellerken maç sonrası iki taraftan da özür geldi. Mönchengladbach'ın futbolcusu Zakaria, "Kendisine dokunmadım ama özür dilerim" dedi.

"İZLERKEN UTANDIM"

Leverkusen Teknik Direktörü Herrlich ise yaşanan olayla ilgili konuşurken, "İzledikten sonra utandım. Bilerek yapmadım. 46 yaşındayım ama orada ayakta kalmalıydım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada