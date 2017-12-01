HAKEMİ ÖLDÜRESİ DÖVDÜLER
Arjantin'de Federal Turnuva Çeyrek Finali'nde Juventud de Pergamino'nun, konuğu Independiente'ye 1-0 yenilip elendiği maçın ardından Pergamino taraftarı holiganları, Takımlarının bir penaltı golüyle turnuvadan elenmesini hazmedemeyince sahaya girerek hakeme saldırdı.
Holiganlar aralarına aldıkları hakemi tekme tokat döverek linç girişiminde bulundu. Can havliyle kendisini soyunma odasına zor atan hakemin kanlar içindeki fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
POLİS OPERASYON BAŞLATTI
Feci şekilde yaralanan ve soyunma odasında da darp edilmeye devam eden hakem kendisini güçlükle kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz hakemin şoke eden görüntüsünün ardından polis saldırganlar hakkında operasyon başlattı.
Kaynak: haberinburada
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