Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

HAKEMİ ÖLDÜRESİ DÖVDÜLER


Hakemi öldüresi dövdüler
Tarih : 01 Aralık 2017, 09:30
Puan Ver : Hakemi Öldüresi Dövdüler(6/10)2

Arjantin'de Federal Turnuva Çeyrek Finali'nde Juventud de Pergamino'nun, konuğu Independiente'ye 1-0 yenilip elendiği maçın ardından Pergamino taraftarı holiganları, Takımlarının bir penaltı golüyle turnuvadan elenmesini hazmedemeyince sahaya girerek hakeme saldırdı.

Holiganlar aralarına aldıkları hakemi tekme tokat döverek linç girişiminde bulundu. Can havliyle kendisini soyunma odasına zor atan hakemin kanlar içindeki fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Feci şekilde yaralanan ve soyunma odasında da darp edilmeye devam eden hakem kendisini güçlükle kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz hakemin şoke eden görüntüsünün ardından polis saldırganlar hakkında operasyon başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakemi  Öldüresi  Dövdüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER