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Hakim, 3'lü ilişki teklifini reddeden eskort sevgilisini dövdü

HAKİM, 3'LÜ İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKORT SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ

İstanbul'da görev yapan hakim, "3'lü ilişki" teklifini reddeden eskort sevgilisini dövdü. Eski savcı arkadaşıyla birlikte uyguladığı şiddet davaya dönüştü.

Tarih : 09 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Hakim, 3'lü İlişki Teklifini Reddeden Eskort Sevgilisini Dövdü(7/10)3

İstanbul'da görev yapan Hakim A.B. Eskort sevgilisiyle görüşmeye eski savcı olan arkadaşıyla birlikte gitti. "Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım" önerisi reddedilince uyguladığı şiddet davaya dönüştü.

ESKORTLA GÖRÜŞMEYE ESKİ SAVCI ARKADAŞIYLA GİTTİ

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hâkim A.B., iddiaya göre geçen yıl 23 Eylül'de bir yıldır birlikte olduğu eskort L.A.'yı arayarak görüşmek istedi, randevu ayarlandı. Hâkim A.B., görüşmeye daha önce 'zimmet' suçundan meslekten ihraç edilen eski savcı İ.T. ile birlikte gitti. Otomobilde eski savcı İ.T.'yi gören L.A., rahatsızlığını sevgilisi A.B.'ye iletince beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

"HEP BERABER TAKILALIM"

A.B., sevgilisine "Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım" önerisinde bulundu. L.A.'nın bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Hâkim A.B. ve eski savcı İ.T., genç kadını darp etti. L.A. hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporda, genç kadının yüzünde morluk, dudağında kesik ve kolunda izler olduğuna dair tespitlere yer verildi. L.A. ikiliden şikâyetçi oldu. HSK, hâkim A.B. hakkında soruşturma izni verdi. Hâkim A.B., için "Kasten Yaralama" iddiasıyla iddianame düzenledi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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