ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamaları ile New York'ta tutuklu sanık olarak yargılanırken, soruşturmayı yürüten savcılıkla anlaşarak 'tanık' konumuna geçen İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın, kendisine yöneltilen suçlamaları 26 Ekim tarihinde kabul ettiği ortaya çıktı. Başsavcılığın Zarrab'a yönelttiği 6 ayrı suçlamanın yanı sıra, Zarrab'ın bir hapishane görevlisine rüşvet verme girişiminde bulunduğu ve bu suçu da kabul ettiği belirtildi.

ZARRAB BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlik yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama, kara para aklamak için kumpas kurma' suçlamaları ile yargılandığı davada 'tanık' olarak dinlenmesi beklenen Zarrab, bugün hakim karşısına çıkacak.

ZARRAB ÇAPRAZ SORGUYA ALINACAK

Öte yandan Hürriyet'ten Razi Canikligil'in aktardığına göre Zarrab'ın hakkındaki suçlamaları kabul etmesi ve savcılığın lehine jüri karşısında tanıklık yapmayı kabul etmesiyle üç hafta süremesi planlanan davadaki en kritik üç gün bugün başlayacak. Başsavcı yardımcılarından Sid Kamaraju'nun jüri önünde tanık olarak ifadesini alacağı Zarrab, daha sonra Atilla'nın avukatı Victor Rocco'nun zor sorularıyla yüzleşecek.

ZARRAB HALEN CEZAEVİNDE

Bu arada Zarrab'ın halen cezaevinde ABD Kolluk Kuvvetleri'nin (US Marshalls) gözetimi altında olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada