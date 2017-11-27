ABD'de görülen Reza Zarrab davasında hâkim Richard Berman, Zarrab'ın yargılanmayacağını açıkladı. Davanın tek sanığı Hakan Atilla olacak. Davanın adı da "ABD Atilla'ya karşı" olarak değiştirildi.

Hakim Richard Berman, Reza Zarrab'ın davada yer almayacağını resmen açıkladı.

Hakim Berman, jüri seçimi sırasında adaylara bilgi verirken, tek sanığın Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Hakan Atilla olduğunu söyledi.

Hakim açıkça "jürilik yapacağınız davada yalnızca Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır" dedi.

DAVANIN ADI DEĞİŞTİ

Daha önce 'ABD Sarraf'a karşı' olan dava adı da 'ABD Atilla'ya karşı' olarak değiştirildi.

DURUŞMA 2 SAAT GEÇ BAŞLADI

-Reza Zarrab duruşmaya katılmadı.

-Duruşmanın ABD saati ile 09:15'te başlaması planlanıyordu. 12 kişilik jüri için 100 aday jüri gelmesi beklendi. Bu yüzden duruşma 2 saat geç başladı.

ATİLLA TAKIM ELBİSEYLE GELDİ

- Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Atilla salona 10:40'ta girdi. Atilla'nın duruşma için takım elbise tercih ettiği gözlendi.

- 10 dakika sonra ise hakim yerini aldı. Ardından jüri adayları salona alındı.

- Aday jürilerin sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salonda video konferans yoluyla takip etti.

- Hâkim Richard Berman, aday jürileri tek tek ayağa kaldırarak, Mehmet Hakan Atilla, avukatı veya savcılıktan herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Hakimin bu sırada önden 2. sırada oturan Atilla'yı tarif ederek sorması dikkat çekti.

DURUŞMA PAZARTESİ VEYA SALI BAŞLAYACAK

Davada jüri seçiminin ardından hemen duruşmalara geçilecek. Jüri seçimi tamamlanamazsa duruşma Salı gününe de sarkabilecek. ABD hukuk literatüründe "Jencks materyali" olarak tabir edilen ve savcılığın elinde bulunan işbirlikçi sanığın itirafları anlamına gelen dosyalarda Zarrab'ın yer aldığı iddiası ise güncelliğini koruyor.

Kaynak: haberinburada