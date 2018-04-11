HAKİMDEN ATİLLA DAVASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK SORU: KİM FAYDALANDI
ABD'de görülen Hakan Atilla davasında Hakim Berman, Başsavcılığa "Atilla'nın planından kimler nasıl fayda sağladı?" sorusunu yöneltti.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ceza duruşmasını 7 Mayıs'a erteleyen hakim, avukatlar ve savcıların cevaplandırması için yedi kritik soru sordu. Hakim Berman, Başsavcılığa, "Başsavcılık, Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında mali çıkar sağlayanların kimler olduğunu ileri sürmektedir. Nasıl fayda elde ettiler?" sorusunu yöneltti.
HAKİM BERMAN AVUKAT VE SAVCILARA KRİTİK SORULAR YÖNELTTİ
Başsavcılık tarafından 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ile 50 ila 500 bin dolar para cezası istenen Atilla için hapis cezasını belirleyecek olan hakim Richard Berman, bugün yayınladığı bildiride ilk beş soruyu avukatlara , son iki soruyu ise savcılardan Cuma gününe kadar cevaplandırmasını istedi.
Avukatların cevaplaması gereken sorular şöyle;Mehmet Hakan Atilla kariyeri boyunca kaç kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Ve, Washington'da ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle kaç defa buluştu? Türkiye'den kimse Atilla'nın ziyaretlerine eşlik etti mi?Atilla'nın Türk avukatı kimdir? O kişinin firmasının ilişkisi nedir? Reza Zarrab'ı hiç temsil etti mi?Süleyman Aslan'ın Halkbank'ta ne kadar süre (tarih) çalıştı? Halkbank'ta hangi pozisyonda bulundu?Avukatların dilekçesinde belirtilen Türk Konsolosunun Atilla adına ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği 26 Mart 2018 tarihli mektubun bir kopyasını veriniz.Savunma avukatlarının 26 Mart 2018 tarihli dilekçesinde cezalandırma ile ilgili "Komite"'nin (Comity- ) hangi ilkelerine atıfta bulunulmaktadır? (Comity Rule; ABD'nin değişik devletlerinin vatandaşları arasındaki eşitlik kuralı anlamına gelmektedir)
Savcılığa yöneltilen sorular ise;Atilla'nın duruşmasının konusu olan yaptırımlar sona erdi mi? Eğer öyleyse, neden ve Ne zaman bittiler? Açıklayınız.Başsavcılık, Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin mali çıkar sağlayanlar olduğunu ileri sürmektedir. Nasıl fayda elde ettiler?
CEZA TALEPLERİ 188 AY HAPİS VE 50 İLA 500 BİN DOLAR ARASI PARA CEZASI OLARAK BELİRLENDİ
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları ceza duruşması öncesi mahkemeye sunduğu ve Yargıç Richard Berman'a merhamet çağrısı yaparak, ceza verilememesi, ceza kılavuzuna göre ise en fazla 5 yıl ceza verilebileceğini belirttikleri dilekçe sonrasında, savcılık 188 ay hapis cezası istemişti. Başsavcılık, Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu hatırlatan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, ceza taleplerini 188 ay hapis ve 50 ila 500 bin dolar arası para cezası olarak belirledi.
Kaynak: haberinburada
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