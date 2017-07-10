HAKKARİ ŞEHİDİNİN SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI
Hakkari'de şehit olan uzman çavuşun sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri dağladı. "Kendim uzak hayalim yakın, resmime bakıp ağlamayın sakın" sözleri herkesi hüzne boğdu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında 22 yaşındaki sözleşmeli er Harun Arvas şehit oldu.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI HERKESİ HÜZNE BOĞDU
2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığında görev yapan Arvas'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi.
"RESMİME BAKIP AĞLAMAYIN SAKIN..."
2015 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Arvas'ın en son, "Kendim uzak hayalim yakın, resmime bakıp ağlamayın sakın, kıymetim varsa duvara asın, kıymetim yoksa ateşe atın...." sözlerini paylaştığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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