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Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
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HAKKARİ'DE 15 GÜN SÜREYLE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' UYGULAMASI


HAKKARİ'DE 15 GÜN SÜREYLE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' UYGULAMASI
Tarih : 28 Aralık 2016, 17:16
Puan Ver : Hakkari'de 15 Gün Süreyle 'özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması(6/10)5


 Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanların 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

 

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

 

Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

 

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 25 bölgenin, 29 Aralık saat 00.00'dan 12 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

 

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.



 



kaynak:trthaber








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