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HAKKARİ'DE 9 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, EN YÜKSEK RAKIMLI ÜS BÖLGESİ OLUŞTURULDU


Hakkari'de 9 PKK'lı Öldürüldü, En Yüksek Rakımlı Üs Bölgesi Oluşturuldu
Tarih : 24 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Hakkari'de 9 Pkk'lı Öldürüldü, En Yüksek Rakımlı Üs Bölgesi Oluşturuldu(7/10)3

Hakkari ve çevresinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesi için operasyonlar sürdürülürken, 10 Temmuz'da Yüksekova 'nın Buzul Dağları Kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkiinde icra edilen ve 7 gün süren Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat ÜÇÖZ-1 operasyonu ile ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, İHA ve Hava Kuveetleri destekli operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 PKK'lının da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün Özel Harekat birliklerince 10.07.2017 tarihinde Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları Kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkiinde icra edilen ve 7 gün süren İHA ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat ÜÇÖZ-1 müşterek operasyonu kapsamında; Toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur.

Daha sonra yapılan arazi arama taramasında; 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 mm'lik havan nişangahı,2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."

Açıklamada PKK'lılardan temizlenen bölgeye Türk bayrağı dikildiği de belirtilerek, "Ayrıca operasyona katılan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat Timleri 3 bin 468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa etmişlerdir. Bu tepe bu güne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olmuştur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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