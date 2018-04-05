Fitch, Abd'nin Kredi Notunu Açıkladı
Eskişehir'de Ölüm Saçan Öğretim Görevlisinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Pentagon, Trump'ın 'suriye'den Çekileceğiz' Sözlerini Yalanladı
Hakkari'de Askeri Araç Devrildi: 17 Yaralı
Milan, Gennaro Gattuso'nun Sözleşmesini Uzattı
Cengiz Ünder'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu
Vakıfbank Cev Kadınlar Şampiyonlar Liginde Final Four'a Kaldı
Yürekleri Ağza Getiren Hastane Yangınından Çarpıcı Kareler
Dirk Kuyt Teknik Direktörlüğe Başlıyor! İşte Çalıştıracağı Takım
Beşiktaş'tan Resmi Demba Ba Açıklaması Geldi!
Eski Galatasaraylı Dzemaili, İtalya'da Yumruklu Saldırıya Uğradı
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Everton Yolunda
Jandarma 3 Bin 560 Astsubay Alacak
Başbakan, Mehmet Şimşek'in İstifa Ettiği İddialarına Son Noktayı Koydu
Şike Davası Hakimi Hikmet Şen Tutuklandı
Diyarbakır'da Aziz Yıldırım İçin Olağanüstü Hal
Xavi Hernandez'e Sürpriz Teklif! Teknik Direktör Olabilir
Yanan Hastane İnşaatken De Tutuşmuştu Ama Aynı Malzeme Kullanıldı
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiter 1 Yıl Hak Mağrumiyeti Cezası Aldı
Kaybolan Engelli Çocuk, Cinsel Organı Kesilmiş Halde Bulundu

Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralı

HAKKARİ'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 17 YARALI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korucuları taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 korucu yaralandı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Hakkari'de Askeri Araç Devrildi: 17 Yaralı(8/10)4

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

KORUCULARI TAŞIYAN ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.

17 KORUCU YARALANDI

Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakkari  De  Askeri  Araç  Devrildi  17  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER