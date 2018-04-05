HAKKARİ'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 17 YARALI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korucuları taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 korucu yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.
KORUCULARI TAŞIYAN ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecik beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.
17 KORUCU YARALANDI
Kazada, biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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