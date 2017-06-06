HAKKARİ'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: YARALILAR VAR
Hakkari'de askeri araç devrildi. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gündeş ve Ormanlı köyleri arasında meydana geldi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Gündeş ve Ormanlı köyleri arasında asker taşıyan kirpi aracının kaza yaptığını ve yaralıların olduğunu söyledi. Yaralanan askerlerin ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar