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Hakkari'de konuşan İnce'nin Demirtaş sözleri büyük alkış aldı

HAKKARİ'DE KONUŞAN İNCE'NİN DEMİRTAŞ SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Hakkari mitinginde vatandaşlara hitap eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı olmaz" deyince büyük alkış topladı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Hakkari'de Konuşan İnce'nin Demirtaş Sözleri Büyük Alkış Aldı(10/10)6

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde vatandaşlara hitap etti.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Dün HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden İnce'nin mitingde Demirtaş ile ilgili kullandığı ifadeler alanı dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı.

İnce, Demirtaş ile ilgili şunları söyledi:

"TUTUKLU ADAY OLMAZ"

Burada bir güreş var. Birinin eli bağlıyken güreş olur mu? Ahmet Türk, tutukluyken milletvekili adayı oldu ve serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Ben onun partisine oy verecek değilim. Ama adaletsizlik, istemem. Erdoğan yasaklıydı. Erdoğan milletvekili olsun diye 8 kez oy verdim. Temel Bey bir yerde gezecek, Meral Hanım bir yerde gezecek, Selahattin Bey bir yerde gezecek. Bu taraf tutuma değildir. Bu insanlıktır, vicdandır, adalettir.

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Kaynak: haberinburada



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