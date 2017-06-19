

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Yüksekova'ya bağlı Vezirli köyünde, 18 Haziran'da bir evde yapılan aramada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen M.T.D'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği vurgulandı.







kaynak:sabah