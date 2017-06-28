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HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU


HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Tarih : 28 Haziran 2017, 15:43
Puan Ver : Hakkari'de Terör Operasyonu(9/10)11


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında bir polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 



 



kaynak:sabah








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