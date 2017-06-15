

Alınan bilgiye göre, Pehlivan Mahallesi'nde nöbet değişimine giden polisleri taşıyan İl Emniyet Müdürlüğüne ait sivil araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.







Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.











kaynak:sabah