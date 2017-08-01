HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMADA UZMAN ÇAVUŞUN TELEFONU MERMİYİ DURDURDU
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışma sırasında bir uzman çavuş hafif yaralandı. Merminin, uzman çavuşun cebindeki telefona saplanması sayesinde askerin ölümden döndüğü öğrenildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda bölgede bugün yaşanan çatışmanın ardından dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.
MERMİ TELEFONA DENK GELDİ
Şemdinli'de bugün çıkan çatışma sırasında bir uzman çavuşun hafif yaralandığı bildirildi.
Bölgeden paylaşılan kareye göre, gelen merminin cep telefonuna isabet ettiği belirtildi. İlçedeki operasyonlar sürdürülüyor
Kaynak: haberinburada
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