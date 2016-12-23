

Hakkari şehir çöplüğündeki onlarca köpek ölüsü görenleri hayrete düşürürken, yiyecek bulamayan başıboş köpeklerin ise açlıktan buradaki köpek cesetlerini yemesi şaşkınlık oluşturuyor.



Hakkari'de hayvan barınağı olmadığı için onlarca başıboş köpeğin kaderine terk edildiği ve açlıktan birbirlerinin etini yediği şehir çöplüğü, İHA ekibi tarafından görüntülendi. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğündeki onlarca köpeğin esrarengiz ölümü araştırılmayı bekliyor.



Çöplükte ölen köpeklerin üzerinde kırmızı boyayla yapılan numaralandırma ve kulaklarındaki küpe dikkatlerden kaçmazken, iddiaya göre ise köpeklerin zehirlenerek atıldığı belirtiliyor.



ÖLEN ARKADAŞININ YANINDAN AYRILMADI



Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayan yavru bir köpeğin ise, dondurucu soğuklardan korunmak için ölen arkadaşına sarılarak ısındığı görüldü. Hakkari'de nesli tükenmekte olan ve göç aşamasındaki akbabaların da köpeklerin ölüleriyle beslenmesi dikkatlerden kaçmadı.



Hakkari Belediyesi yetkilileri ise, esrarengiz köpek ölümleriyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.







kaynak:habertürk