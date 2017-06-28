

Dün gece Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralandı. yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bir süre devam eden çatışma sonrası teröristler dağlık alana kaçarken, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.







kaynak:milliyet