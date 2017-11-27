HAKKARİ'DEN ACI HABER! KAYALIKTAN DÜŞEN ASKER ŞEHİT OLDU
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten asker, kayalıktan düşerek şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıktan düşen asker şehit oldu.
ARAMA TARAMA FAALİYETİ YÜRÜTÜYORDU
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten asker, kayalıktan düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü.
ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan bir askerin Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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