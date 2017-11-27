Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Hakkari'den Acı Haber! Kayalıktan Düşen Asker Şehit Oldu

HAKKARİ'DEN ACI HABER! KAYALIKTAN DÜŞEN ASKER ŞEHİT OLDU

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten asker, kayalıktan düşerek şehit oldu.

Tarih : 27 Kasım 2017, 23:30
Puan Ver : Hakkari'den Acı Haber! Kayalıktan Düşen Asker Şehit Oldu(9/10)5

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıktan düşen asker şehit oldu.

ARAMA TARAMA FAALİYETİ YÜRÜTÜYORDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten asker, kayalıktan düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü.

ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan bir askerin Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakkari  Den  Acı  Haber  Kayalıktan  Düşen  Asker  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER