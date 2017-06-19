HAKKARİLİ YAĞMUR'UN HAYALİ GERÇEK OLACAK!
Maddi durumu olmadığı için İstanbul'a götüremediği kızına köprünün maketini yapan babaya iyi haber geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatını sürdüren Aydın Güder, İstanbul'daki boğaz köprüsünün hayali ile yatıp kalkan kızını İstanbul'a götürmeye durumu yetmeyince çalışmalara başladı.
İSTANBUL'U AYAKLARINA GETİRDİ
Kızı için 48 saat hiç uyumadı ve boğaz köprüsünün ışık ve ses sistemli maketini yaptı. Martı ve vapur sesleri eşliğinde rengarenk boğaz köprüsünü odasında gören Yağmur, "Benim babam bir tane" dedi.
YAĞMUR VE SINIF ARKADAŞLARI İÇİN GEZİ DÜZENLENECEK
Bu haber Gençlik ve Spor Bakanlığını harekete geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, maddi imkansızlıklardan dolayı Yağmur'u İstanbul'a götüremediği için köprünün maketini yapan babaya ulaştı.
kaynak:haber7
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