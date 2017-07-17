Türk Bilim İnsanlarından Felçli Hastalar İçin Umut Işığı!
Tarlasında Bulduğu Tarihi Adak Taşını Çay Bahçesinde Sergiliyor
'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı
Tff Eski Yöneticisi Aşçıoğlu: Yıldırım Demirören'in Arkadaşı, Arda Turan'a Yumruk Attı
Türkiye'ye En Fazla Yabancı Turist Rusya'dan Geldi
Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Darbe Sanığının Yakını Duruşmaya Hero Yazılı Tişörtle Girmek İsteyince Gözaltına Alındı
Yol Verme Kavgasını Ayırdı, Öfkeli Sürücü Tarafından Öldürüldü
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Patlama! Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Meteoroloji Ve Akom'un Ardından Profesör De Uyardı: İstanbul'da Yağışlar Doğal Afete Dönüşebilir
Bakan Ağbal: Yıl Sonuna Kadar Vergi Artışı Yapılmayacak
Yurt Faciası Sanığı, Gazetecilere Böyle Bağırdı: Ne Çekiyorsunuz, Terörist Mi Var?
Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!
Fenerbahçe Van Der Wiel'de Muradına Erdi
Uzel'in Satışı Yargıtay'dan Döndü
Arnavut Model Angela Martini, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Meşhur Oldu
Avustralya Takımı Adelaide United, Ersan Adem Gülüm'ü Kiraladı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Zeytin Dalı! Askeri Düzeyde Görüşme Çağrısı
En Büyüğü 3 Yaşında Olan 3 Çocuk, Uykularında Çıkan Yangında Can Verdi
Kırşehir'deki Lunapark Dehşetinde Gelişme! Faaliyetler Durdu, Gözaltılar Var

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ


Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Patlama! Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Tarih : 17 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Patlama! Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi(6/10)2

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesinde hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakkari  Nin  Yüksekova  İlçesinde  Patlama  Çok  Sayıda  Ambulans  Sevk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER