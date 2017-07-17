HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
OPERASYON BAŞLATILDI
İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesinde hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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