

Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Halep oturumunda Esed'i savunmak için gösterdiği fotoğraflardaki yalanlar dikkati çekti. Ordunun Haleplilere iyi davrandığını iddia eden ve buna delil olarak fotoğraf gösteren Caferi'nin gösterdiği fotoğraflar aylar önce Irak'ın Felluce kentinde çekilmişti.BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Acil Halep oturumunda rejime yöneltilen tüm insan hakkı ihlâli suçlamalarını reddeden Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ordunun Halep'te sivillere iyi davrandığını ispatlamak için bir sivile yardım eden asker fotoğrafı gösterdi. Ancak gösterdiği fotoğraf, Halep'te değil, aylar önce Irak'ın Felluce kentinde çekilmişti.







80 bin sivilin kuşatma altında olduğu Doğu Halep'te insani durumun alarm vermesiyle Birleşmiş Milletle Güvenlik Konseyi Salı akşamı acil toplandı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Halep'ten kaçmaya çalışan sivillerin rejim tarafından öldürüldüğüne yönelik haberler geldiğini söylerken ABD ve İngiltere gibi ülkelerin temsilcileri Suriye rejimini insan hakkı ihlalleri nedeniyle suçladı.







İspat olarak gösterdiği fotoğraf Irak'ta çekildi



Aljazeera'nin haberine göre, Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, tüm bu suçlamaları reddederek bunun gerçekle ilgisinin olmadığını savundu. Bunu ispatlamak için beraberinde getirdiği birçok fotoğrafı toplantıdaki temsilcilere gösterdi.



Fotoğraflardan birinde bir kadın sığınmacının yüksek kamyonetten inişine yardım etmek için üstünde askeri forma olan birinin eğildiği görülüyordu. Caferi, “İşte Suriye ordusunun Halep'te yaptıkları bunlar. Suriyeli bir asker, vücudundan araçtan inmek isteyen kadına basamak yaptı. Doğu Halep'ten gelen kadının araçtan inmesi için kendisini köprü yapıyor. İşte Suriye ordusu bu" dedi.







Ancak Caferi'nin yukarıdaki ifadelerle gösterdiği fotoğraf ne Halep ne de Suriye ile ilgiliydi. Fotoğrafın Haziran ayında Irak'ın Felluce kentinde çekildiği ortaya çıktı.







kaynak:yenişafak











