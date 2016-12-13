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HALEP SOKAKLARINDA ÇOCUK CESEDİ ŞEKLİNDE KÖMÜRLER(!)


HALEP SOKAKLARINDA ÇOCUK CESEDİ ŞEKLİNDE KÖMÜRLER(!)
Tarih : 13 Aralık 2016, 12:38
Puan Ver : Halep Sokaklarında Çocuk Cesedi Şeklinde Kömürler(!)(8/10)6


Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin ağır bombardımanlarıyla katliamların yaşandığı doğu Halep bölgesindeki yaşlı, kadın ve çocuklar kurtarılmak için çığlıklarını yükseltmeye çalışıyor.



EY ALLAH'IN YARATTIKLARI NEREDESİNİZ?



Halep'te rejim bombardımanlarında enkaza dönmüş binaların önünde kaydedilmiş görüntüsü sosyal medyada yayınlanan yaşlı bir Halepli, içinde bulunduğu durumu feryat ederek anlattı.



Görüntülere yaşlı Halepli'nin şu ifadeleri yansıdı:



"Biz Halep'te ölüyoruz! Biz açız! Çocuklarımız kesiliyor! Kadınlarımız çöktü! Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerdesiniz? Bizi dinleyenler, Allah'tan korkun! Ey Araplar! Ey Müslümanlar! Ey Allah'ın yarattığı insanlar! Nerdesiniz? Biz ölüyoruz ! Biz kesiliyoruz ! Hiçbir şeyimiz kalmadı ! Su kalmadı ! Bizi duyan kimse bizi kurtartsın !"



 



kaynak:sabah








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