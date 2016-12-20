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halep'e 20 yardım tırı daha yola çıktı

HALEP'E 20 YARDIM TIRI DAHA YOLA ÇIKTI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Suriye halkı gibi tüm mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Tarih : 20 Aralık 2016, 17:27
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Suriye'nin Halep kentindeki savaş mağdurlarına 20 tır yardım malzemesi gönderdi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yardım tırlarının hareketinden önce oda hizmet binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk halkının insani yardımlar konusunda tarihi ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip olduğunu söyledi.



Oda olarak toplumsal duyarlılığı artıran, sosyal ve kültürel değerleri güçlendiren projelerin de mimarlığını üstlendiklerini ifade eden Burkay, "Bursa iş dünyasının yardım eli, ülke sınırlarının da ötesine uzanıyor. İnsanlık dramının yaşandığı Suriye ve Irak halkının acılarını hafifletmek adına üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Kentte düzenlediğimiz meslek kurslarıyla da Suriyeli göçmenlerin kendi ayakları üzerinde durmaları için fırsatlar sunuyoruz." diye konuştu.



 



kaynak:trthaber








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