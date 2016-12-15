

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İstanbul'dan yola çıkan ve toplanan insani yardım malzemelerini Halep'e ulaştıracak konvoy, Sakarya'ya ulaştı.







İstanbul'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na "Halep'e Yol Açın" kampanyasıyla yola çıkan aralarında tırlarında bulunduğu yaklaşık bin araçlık konvoy, Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu önünde İHH temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.







Sakarya Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu yola Allah rızası için çıktıklarını söyledi.







Bu yola çıktıklarında bazılarının "Ne yapacaksınız" diye sorduklarını dile getiren Yıldırım, "Biz seferden sorumluyuz zaferi Allah verecek ama siz zafer için bir çözüm üretiyoruz, Allah'ın hazinesi boldur, istediğini iste. Sefere çıkmış olanlar Rabbimden şunu isteyin, 'Allah'ım bu seferimi zaferle sonuçlandır.' Allah'ın hazinesinden bir şey eksilmez." diye konuştu.







'2 mahalle kaldı Müslümanların elinde'







Yıldırım, hedeflerinin Halep'teki mazlum insanların çıkarılması ve onlara kucak açmak olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse bununla karşılaşacağız, tüm yüreğimle inanıyorum çok kısa bir süre içerisinde. Zalimler zulmüne devam ediyor. Şu saatlerde misket bombası atıyorlar. İki mahalle kaldı Müslümanların elinde, yüzde 98'i gitti. O kadar insan iki mahalleye sığıyor. Bomba nereye düşerse düşsün insana, ete, cana düşüyor." şeklinde konuştu.







"Acıma diye bir şey yok" diyen Yıldırım, "Onlardan artık merhamet de dilenmiyor kimseler. Bizler o iki mahallede düşmeden inşallah dünya kamuoyununu harekete geçirerek, o mazlumların oradan çıkarılmasına bir nebze de olsun katkıda bulunursak bütün alemin kurtuluşunun sevabını alırız. Türkiye gece gündüz çalışıyor, diplomasi yapıyor, baskı kuruyor. Bazı ülkelerle bizzat ben görüşüyorum. Allah zalimlerin kalbine bir korku salsın." dedi.







Yıldırım, yardım tırlarının sayısının 600 olduğunu ifade ederek, hedeflerinin bu sayıyı bine tamamlamak olduğunu kaydetti.







Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da tüm İslam alemine örnek olacak bir çalışma ve faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi.







Türkiye ve sivil toplum kuruluşları ile İslam aleminin duyarlı insanlarının Halep'teki insanlık dramı ve trajediyi üzüntüyle, dehşetle izlediğini belirten Vali Coş, "Elimizden gelen her şeyi yapabilmek için kardeşlerimizin, İHH gibi sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde çok yönlü çalışmalarla bu sorunun giderilmesi için yaptığı çalışmalar çok önemlidir, anlamlıdır. Bu faaliyeti başlatan İHH'yı ve 'Halep'e Yol Açın' faaliyetine iştirak eden kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.







kaynak:trthaber