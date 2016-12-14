

Halep'in doğusundaki muhalif güçler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı. Kentin tahliyesi gece 01.00'da başlayacak.







Ateşkesle ilk etapta kuşatmadaki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi öngörülüyor.







AA'nın Halep'in doğusundaki silahlı muhalif gruplardan aldığı bilgiye göre, Rusya ile öğleden sonra başlayan ve 19.00 sularında sonuçlanan görüşmelerde, kuşatma altındaki bölgede bulunanların güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda mutabakata varıldı.







İLK ETAPTA SİVİLLER ÇIKACAK







Mutabakata göre, ilk etapta bölgede sıkışan sivillerin Halep'in batısına çıkarılmasına öncelik verilecek. Bu amaçla bölgeye sivilleri taşıyacak otobüsler gönderildi.







Taraflar arasındaki uzlaşma, ikinci etapta, kent merkezinin doğusundaki silahlı muhaliflerin de güvenli şekilde tahliyelerini öngörüyor. Muhalif grupların büyük bölümünün kentten ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi.







DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Halep'in doğusundaki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini duyurdu.







Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Doğu Halep'teki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini ve ilk etapta sivillerin, ardından da muhalif grupların İdlib istikametinde şehri tahliyeleri konusunda bir mutabakat söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:







"Ülkemiz haftalardır insani koridorun hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf etmekteydi. Bu çabalarımız son günlerde artarak sürdürülmüştü. Bugün ateşkesin sağlanması yönünde bir adım atılmış olması sevindirici olmakla birlikte kırılgan bir ortamın bulunduğunu her zaman göz önünde bulundurmakta ve temkinli davranmakta yarar bulunmaktadır. Mutabakatın işleyişi yakından takip edilecektir."







Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında varılan ateşkes ve tahliye mutabakatı, Türkiye'nin arabulucuğuyla gerçekleşti.







kaynak:habertürk