

Halep'te katliam devam ediyor. Dün akşam Türkiye'nin arabuluculuğu ile ateşkesin ilan edildiği Halep'te Esad güçleri yeniden saldırı başlatarak ateşkesi ihlal etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Halepli küçük çocukların sesi olan 7 yaşındaki Halepli Bana, rejimin ateşkesi ihlal etmesiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.







Suriye'nin doğu Halep bölgesinde dün ateşkes ilanından sonra umutlanan 7 yaşındaki Halepli Bana, rejimin ateşkesi ihlal etmesiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.







"LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN VAKİT KALMADI!"







İran komutasındaki Şii milisler ve Beşşar Esed rejiminin ateşkes ihlalinin ardından Twitter'daki hesabından, Çavuşoğlu'na mesaj gönderen Bana, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dün umudumuz vardı? Ama şimdi neler oluyor?" diye sordu. Bana, mesajının devamında "Lütfen bize yardım edin, vakit kalmadı. Teşekkürler." ifadesini kullandı.







kaynak:sabah