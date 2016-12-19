Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

halepli minik bana kurtarıldı

HALEPLİ MİNİK BANA KURTARILDI

Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed, tahliye edilerek güvenli bölgeye getirildi.

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:12
Puan Ver : Halepli Minik Bana Kurtarıldı(9/10)9


Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed, tahliye edilerek güvenli bölgeye getirildi.



Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı Bana Alabed isimli küçük kız ve ailesi, kentten tahliye edildi. Alabed ve ailesinin İHH ekipleri tarafından karşılandığı öğrenildi.



Alabed ve ailesi, bugün doğu Halep'ten çıkan otobüslerle Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e vardı.



Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.



Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Baba'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halepli minik kızın kurtarılması haberini resmi Twitter hesabından paylaşarak, Bana'nın kurtarıldığını duyurdu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Halepli  Minik  Bana  Kurtarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER