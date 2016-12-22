Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

HALEPLİLERİN BİTMEYEN MÜCADELESİ


HALEPLİLERİN BİTMEYEN MÜCADELESİ
Tarih : 22 Aralık 2016, 17:21
Puan Ver : Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi(7/10)4


Halep'in doğusunda yaşayan siviller, Esed ve Şii teröristlerin katliamlarından kurtarılarak tahliye konvoyları ile İdlip'e getirildi. Şehirlerinden zorla çıkarılan sivillerin şimdilerde çadırkentlerde kış şartları ile yaşam mücadelesi başladı. Yağan kar ve soğuk havanın da etkisi ile küçük-büyük tüm Halepliler daha çok kışlık eşya, battaniye ve çadıra ihtiyaç duyuyor.Suriye devriminin sembol şehri Halep, 5 yıldır misket, varil, fosfor bombaları, balistik füzeler ve tüm konvansiyonel saldırılara rağmen direnen ancak 3 ay önce kuşatılan Halep, Şam, Humus ve Dera'da olduğu gibi açlıkğa, yokluğa mahkum edildi.



15 Kasım itibari ile abluka altına alınan, Esed güçleri ve İranlı Şii teröristlerin acımasız katliamına maruz kalan Haleplilerin kurtarılması için Türkiye'nin öncülüğünde ateşkes kararı alındı. Yapılan ateşkes ile Doğu Halep'te sıkışıp kalan sivilleri tahliye yolu ile İdlib'e yönlendirildi. Ancak Halepliler abluka ve katliamdan kaçarken bu kez de İdlib'te yeni bir yaşam mücadelesi içerisinde kendilerini buldu. Kış şartlarının çetin hale gelmesi, kar yağışı ve soğuk havanın kendini iyiden iyiye göstermeye başlaması ile Halepliler için yeni sıkıntılar baş gösterdi.



Sivil toplum kuruluşları tarafından ivedilikle kurulan çadırkentler şimdilerde beyaz örtüye büründü. STK'lar sıcak bir barınak ve Halepli miniklerin üşümemesi için var güçleri ile en iyi imkanları sağlama gayreti gösteriliyor. 70 dönümlük bir arazide kurulan İdlib'deki Kemmuneh kampı ve diğer 2 kamp tamamlandığında 80 bin mültecinin barınma ihtiyacı karşılayacak.



Türkiye'nin her ilinden ayrı ayrı kalkan yardım konvoyları, Esed zulmünden kaçarak tahliye konvoyları ile İdlib'e ulaşan Haleplilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor ancak, sığınmacıların daha çok kışlık eşya, battaniye ve çadıra ihtiyacı var.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Haleplilerin  Bitmeyen  Mücadelesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER