

Hizbullah yaptığı açıklamada Halep'te ateşkesin başladığını duyurdu. Tahliyelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.







Ateşkesi rejim güçleri de doğrularken muhalifler, aileleri ve isteyen siviller tahliye edilecek. Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Sivillerin bölgeden çıkmaya başlaması ve sürecin sorunsuz işlemesi halinde otobüslerle tahliyenin hızlandırılması öngörülüyor.







Kuşatma bölgesindeki muhalif grupların komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif savaşçıların cephe hatlarına ateşkese dönüldüğünü ilan etti.







Diğer taraftan, akşam saatlerinde İranlı general Seyit Cevat komutasında karadan tanklar ve ağır silahlarla operasyona başlayan Şii milisler de yarım saat önce saldırıları durdurdu.







Muhalif kaynaklar, ateşkesin yeniden sağlanmasıyla aracı olan sivillerin bölgeden çıkmaya başlayacağını bildirdi. Her an başlaması beklenen sürecin sabaha kadar sorunsuz devam etmesi durumunda da otobüsler bölgeye girerek sivilleri ve muhalif savaşçıları hızla tahliye edecek.







kaynak:yenişafak