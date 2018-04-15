Halep'in güneyindeki Azan Dağı'nda bulunan İran Askeri Üssü'nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subay öldü, çok sayıda yaralı var.

Halep'in güneyindeki Azan Dağı'nda bulunan İran Askeri Üssü'nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Halep'in güneyindeki Azan Dağı'nda bulunan İran Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

20 İRANLI SUBAY ÖLDÜ

Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi.

BÖLGEDE UÇAKLAR UÇUŞ YAPTI

Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada