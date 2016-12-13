

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, dört bölgede 82 sivilin evlerinde öldürüldüğüne dair güvenilir kanıtlara sahip olduklarını açıkladı.



BM Sözcüsü Rupert Colville , “Halep'te insanlık tamamen yok olmuş gibi görünüyor” dedi.



Dört yıl boyunca Halep'in doğusunu kontrol altında tutan muhaliflerin rejime yenilmesi an meselesi…



BM, Halep'te sivillere yönelik girişilen mezalimle ilgili bir açıklama yapmıştı. Ban'ın sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:



“Genel Sekreter, Halep'te son saatlerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivile yönelik girişilen mezalimle ilgili haberlerden dehşete düşmüş durumda. Birleşmiş Milletler bağımsız olarak bu haberleri doğrulayamadığını belirtirken, Genel Sekreter, ilgili taraflara somut kaygılarını iletiyor. Suriye Özel Temsilcisi'ne (Staffan de Mistura) ivedilikle ilgili taraflarla irtibata geçmesi talimatını verdi.”







kaynak:sözcü