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HALEP'TE TAHLİYELER KÖRDÜĞÜM! TÜRKİYE VE RUSYA KARŞI KARŞIYA...


HALEP'TE TAHLİYELER KÖRDÜĞÜM! TÜRKİYE VE RUSYA KARŞI KARŞIYA...
Tarih : 16 Aralık 2016, 15:22
Puan Ver : Halep'te Tahliyeler Kördüğüm! Türkiye Ve Rusya Karşı Karşıya...(8/10)8


Halep'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Rusya, kentten tüm tahliyelerin tamamlandığını duyurdu ancak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu açıklamaya dakikalar sonra yanıt vererek tahliyelerin bitmediğini söyledi.



Kentten ayrılacak sekizinci konvoy çıkış yapamadı. Önce otobüslerin kalktığı yerde patlama sesleri duyuldu, ardından Şii milislerin tahliyeyi engellediği haberi geldi. Anadolu Ajansı, milislerin otobüslerdeki 800 kişiyi rehin aldığını bildiriyor.



Reuters haber ajansı, bölgeden en az 4 patlama sesi geldiğini aktarıyor. Muhalifler, Şii milislerin otobüslere ateş açtığını aktarıyor.



Türkiye, Halep'ten tahliye edilenlerin sayısının 8 bine yaklaştığını açıkladı. Onlarca otobüs ve minibüs, gece boyunca Halep'ten sivilleri ve silahlı muhalifleri taşıdı.



Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye barış görüşmelerinin yeri için anlaştıklarını açıkladı. İki lider, taraflara Kazakistan'ın başkenti Astana'yı önerecek. Putin, bir sonraki adımın ise tüm Suriye'de ateşkes olacağını söyledi.



Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer, Halep'ten ayrılanlar için kurulacak kampın 80 bin kişilik olacağını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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