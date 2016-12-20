15 Aralık'ta başlayan ve defalarca engellenen tahliye dünden bu yana sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Doğu Halep'te evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil, İdlib'e getirilmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana Halep'ten yola çıkan 10 otobüs daha İdlib'e ulaştı.



Halep'te 14 Aralık'ta ilan edilen ateşkes sonrası defalarca engellenen tahliye işlemleri, dünden bu yana devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde, Doğu Halep'ten 10 otobüsün daha İdlib'e ulaştığı belirtiliyor.







148 ağır yaralı Hatay'a getirildi



Esed rejimi ve ona bağlı yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 sivil Hatay'a getirildi.







Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.







5 günde 60 otobüs gelmişti



Suriye'de rejim ve muhaliflerin, Türkiye ile Rusya'nın arabulucuğunda vardıkları yeni mutabakat çerçevesinde başlayan tahliyeler sürüyor. Pazar gecesi yola çıkan 60 otobüslük konvoy İdlib'e ulaştı.







Dün, Fua ve Kefreyya'dan da Şiileri taşıyan 14 otobüs de, Halep'e gitti. Bugün de Fua ve Kefreyya bölgesinden Şiileri taşıyan 8 otobüs yola çıktı.







20 bine ulaştı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısının son tahliyelerle birlikte yaklaşık 20 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Son tahliyelerle birlikte Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 20 bine ulaştı." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, bu konudaki çabalarının sürdüğünü kaydetti.







kaynak:yenişafak