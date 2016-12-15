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HALEP'TE YENİ ATEŞKES SAĞLANDI


HALEP'TE YENİ ATEŞKES SAĞLANDI
Tarih : 15 Aralık 2016, 13:19
Puan Ver : Halep'te Yeni Ateşkes Sağlandı(10/10)7


Suriyeli bir yetkili, doğu Halep'te muhaliflerin tahliyesini organize eden operasyonun başladığını bildirdi.



Reuters'a konuşan yetkili, "Doğu Halep'ten muhaliflerin tahliyesini organize eden operasyon başladı" dedi.



Öte yandan Reuters'ın görgü tanığı sabahın erken saatlerinden beri bölgede çatışma sesleri duyulmadığını aktardı.



Suriyeli muhaliflerden bir yetkili ise Halep'te yeni bir ateşkesin sağlandığını ve tsi 03.30 itibarıyla devreye girdiğini duyurdu.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yaralılardan oluşan ilk konvoyun doğu Halep'ten batıya doğru hareket ettiğini açıkladı.



5 BİN MUHALİF VE AİLESİ TAHLİYE EDİLİYOR



Rusya, Halep'ten 5 bin muhalif ve ailesinin tahliye edildiğini açıkladı.



Rusya, konvoyda 20 otobüs ve 10 ambulans bulunduğunu, Rus askerlerin Halep'ten İdlib'e giden konvoya eşlik edeceğini ve tahliye sürecinin video kamera ve İHA aracılığıyla izleneceğini kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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