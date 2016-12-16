HALEP'TEN TAHLİYE EDİLENLER İÇİN 10 BİN ÇADIRLIK ALTYAPI HAZIRLIĞI
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı önünde Halep'ten tahliye edilenler için yürütülen hazırlıklara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentlerin yapımı için iş makinelerinin İdlib bölgesine girdiğini ve çalışmalara başladığını bildirdi.
Kısa süre içerinde de çadır kentlerin altyapı çalışmalarının yapılacağını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:
'İdlib içerisinde sınırımıza 6-7 kilometre mesafesi olan bir bölgede çalışmalar yürütülüyor. En kısa zamanda kapasite oluşturulmuş olacak. Alt yapı hazırlığı 10 bin çadır için yapılıyor. Ama sanırım o rakama ihtiyaç duymayacağız. İçerisinde gıda, mobil tuvalet, duşlukları, okul, sağlık hizmetlerinin verileceği merkezi ve tüm bunları barındırabilecek modern bir konaklama tesisi olacak inşallah.'
Kınık, çadır kent çalışmalarının ilk etabının 3-4 gün içerinde tamamlanması planladıklarını sözlerine ekledi.
kaynak:aa
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