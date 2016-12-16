Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLENLER İÇİN 10 BİN ÇADIRLIK ALTYAPI HAZIRLIĞI


HALEP'TEN TAHLİYE EDİLENLER İÇİN 10 BİN ÇADIRLIK ALTYAPI HAZIRLIĞI
Tarih : 16 Aralık 2016, 11:54
Puan Ver : Halep'ten Tahliye Edilenler İçin 10 Bin Çadırlık Altyapı Hazırlığı(7/10)7


Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı önünde Halep'ten tahliye edilenler için yürütülen hazırlıklara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentlerin yapımı için iş makinelerinin İdlib bölgesine girdiğini ve çalışmalara başladığını bildirdi.



Kısa süre içerinde de çadır kentlerin altyapı çalışmalarının yapılacağını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:



'İdlib içerisinde sınırımıza 6-7 kilometre mesafesi olan bir bölgede çalışmalar yürütülüyor. En kısa zamanda kapasite oluşturulmuş olacak. Alt yapı hazırlığı 10 bin çadır için yapılıyor. Ama sanırım o rakama ihtiyaç duymayacağız. İçerisinde gıda, mobil tuvalet, duşlukları, okul, sağlık hizmetlerinin verileceği merkezi ve tüm bunları barındırabilecek modern bir konaklama tesisi olacak inşallah.'



Kınık, çadır kent çalışmalarının ilk etabının 3-4 gün içerinde tamamlanması planladıklarını sözlerine ekledi.





 



kaynak:aa








Etiketler: Halep  Ten  Tahliye  Edilenler  İçin  10  Bin  Çadırlık  Altyapı  Hazırlığı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER