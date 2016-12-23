HALİÇ'E BURUK VEDA! TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ YERİNDEN KALDIRILDI!..
Galata Köprüsü'nden Haliç'e buruk veda. 16 Mayıs 1992'de altındaki bir restoranda başlayan yangın sonucu ağır hasar gören Tarihi Galata Köprüsü, yapım onarım aşamasından sonra Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmıştı.
kaynak:vatandanhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar