

Galata Köprüsü'nden Haliç'e buruk veda. 16 Mayıs 1992'de altındaki bir restoranda başlayan yangın sonucu ağır hasar gören Tarihi Galata Köprüsü, yapım onarım aşamasından sonra Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmıştı.







kaynak:vatandanhaber