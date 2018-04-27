HALİL ALTINTOP'UN TAKIMI TARİHİ TERSTEN YAZDI!
Almanya İkinci Ligde Halil Altıntop'un forma giydiği Kaiserslautern deplasmanda Arminia Bielefeld'e deplasmanda 3-2 yenilerek 118 yıllık tarihinde ilk kez 3. Lige düştü.
Almanya İkinci Ligde kümede kalma savaşı veren
Kaiserslautern deplasmanda Arminia Bielefeld ile karşılaştı.
Sahadan 3-2 mağlup ayrılan deplasman takımı 118 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 3. Lige düştü.
HALİL ALTINTOP SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Karşılaşma 2-2 devam ederken 82. dakikada oyuna büyük umutlarla giren Halil Altıntop bekleneni veremedi.
Kaynak: haberinburada
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