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Halil Altıntop'un takımı tarihi tersten yazdı!

HALİL ALTINTOP'UN TAKIMI TARİHİ TERSTEN YAZDI!

Almanya İkinci Ligde Halil Altıntop'un forma giydiği Kaiserslautern deplasmanda Arminia Bielefeld'e deplasmanda 3-2 yenilerek 118 yıllık tarihinde ilk kez 3. Lige düştü.

Tarih : 27 Nisan 2018, 23:40
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Almanya İkinci Ligde kümede kalma savaşı veren

Kaiserslautern deplasmanda Arminia Bielefeld ile karşılaştı.

Sahadan 3-2 mağlup ayrılan deplasman takımı 118 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 3. Lige düştü.

HALİL ALTINTOP SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Karşılaşma 2-2 devam ederken 82. dakikada oyuna büyük umutlarla giren Halil Altıntop bekleneni veremedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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