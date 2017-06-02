Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim

halil ergün'ün yeğeni kavgada ağır yaralandı

HALİL ERGÜN'ÜN YEĞENİ KAVGADA AĞIR YARALANDI

Sanatçı Halil Ergün'ün, yeğeni 46 yaşındaki Ahmet Ergün, sahibi olduğu çay ocağında kavga ettiği kişilerin üzerine kaynar su dökmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ergün, tedaviye alındı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:43
Puan Ver : Halil Ergün'ün Yeğeni Kavgada Ağır Yaralandı(6/10)4


İznikli olan Halil Ergün'ün, geçen yıl 70 yaşında ölen ağabeyi Dalyan Ergün'ün oğlu Ahmet Ergün, dün gece saat 23.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde işlettiği çay ocağını kapatmaya hazırlanırken, işyerine gelen 3 kişi kendisinden çay istedi. İşyerini kapatacağını söyleyerek çay servisi yapmayan Ahmet Ergün ile kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişiler arasında tartışma çıktı.



Tartışma kavgaya dönüşürken kavga ettiği kişiler tarafından itilince sırt üstü kaynar su dolu kazanın üzerine düşen Ahmet Ergün ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ergün, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yoğun bakıma alındı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kişinin kimliklerini güvenlik kameralarını izleyerek araştırıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Halil  Ergün  Ün  Yeğeni  Kavgada  Ağır  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER