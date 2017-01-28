

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile görüşen Halil İbrahim Pehlivan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı. Pehlivan, hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade ederek, Adanaspor camiasına katkı sağlamak için sabırsızlandığını kaydetti.







kaynak:sabah