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Halis Özkahya'dan Başakşehir maçında skandal karar!

HALİS ÖZKAHYA'DAN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SKANDAL KARAR!

Süper Lig'in 14. Haftasında Medipol Başakşehir kendi evinde Osmanlıspor'u Epureanu'nun attığı golle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Halis Özkahya'nın mücadeleyi 1 dakika erken bitirmesi büyük tepki aldı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Halis Özkahya'dan Başakşehir Maçında Skandal Karar!(9/10)5

Dün Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmesinden sonra Başakşehir'e açılan liderlik yolunda İstanbul temsilcisi Osmanlıspor'u 1-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

İlk yarısı 0-0 biten ve mücadelenin üst seviyede olduğu karşılaşmada Başakşehir Epureanu'yla 57. dakikada 1-0 öne geçti.

1 DAKİKA ERKEN BİTİRDİ

Maçın son dakikalarında Başakşehir kalesine tüm hatlarıyla yüklenen Ankara temsilcisi 4 uzatma verilen karşılaşmada atağa kalkerken bitişe 1 dakika kala Halis Özkahya'nın bitiş düdüğüyle mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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