HALİS ÖZKAHYA'DAN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SKANDAL KARAR!
Süper Lig'in 14. Haftasında Medipol Başakşehir kendi evinde Osmanlıspor'u Epureanu'nun attığı golle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Halis Özkahya'nın mücadeleyi 1 dakika erken bitirmesi büyük tepki aldı.
Dün Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmesinden sonra Başakşehir'e açılan liderlik yolunda İstanbul temsilcisi Osmanlıspor'u 1-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.
İlk yarısı 0-0 biten ve mücadelenin üst seviyede olduğu karşılaşmada Başakşehir Epureanu'yla 57. dakikada 1-0 öne geçti.
1 DAKİKA ERKEN BİTİRDİ
Maçın son dakikalarında Başakşehir kalesine tüm hatlarıyla yüklenen Ankara temsilcisi 4 uzatma verilen karşılaşmada atağa kalkerken bitişe 1 dakika kala Halis Özkahya'nın bitiş düdüğüyle mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.
Kaynak: haberinburada
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