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HALİSDEMİR DAVASINDA 18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ


Halisdemir davasında 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Tarih : 19 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Halisdemir Davasında 18 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi(8/10)4

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

18 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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