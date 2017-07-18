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Halk otobüsünde kavga! Kız arkadaşıma baktın dedi, tekme tokat dövdü

HALK OTOBÜSÜNDE KAVGA! KIZ ARKADAŞIMA BAKTIN DEDİ, TEKME TOKAT DÖVDÜ

Zonguldak'ta halk otobüsünde bir gencin, kız arkadaşına tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiyi yanındaki arkadaşıyla dövmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Halk Otobüsünde Kavga! Kız Arkadaşıma Baktın Dedi, Tekme Tokat Dövdü(9/10)5

Zonguldak'ta halk otobüsünde bir gencin, kız arkadaşına tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiyi yanındaki arkadaşıyla dövmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, önceki gün akşam saatlerinde şehir içinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen genç, yanındaki kız arkadaşına bakarak tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yan koltuktaki yolcuya tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.GENÇ VE YANINDAKİ ERKEK ARKADAŞI, TACİZ EDEN KİŞİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Genç ve yanındaki erkek arkadaşı, diğer kişiyi tekme tokat döverek dışarıya çıkardı ve orada vurmaya devam etti.O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otobüs sürücüsünün haber vermesiyle gelen polis ekibi kavgayı ayırırak iki genci gözaltına aldı. Otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili ifadeleri alınan gençler, daha sonra serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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