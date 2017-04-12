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halk oylamasına doğru

HALK OYLAMASINA DOĞRU

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında Erciş ilçesini ziyaret etti.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:41
Puan Ver : Halk Oylamasına Doğru(6/10)4


AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında Erciş ilçesini ziyaret etti.



Beraberindekilerle AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kayatürk, Öğretmenevi'nde ilçedeki kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Kayatürk, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki devlet hastanesi ve kentsel dönüşüm sorunlarının çözümü konusunda gereken çabayı gösterdiklerini söyledi.



İlçe organize sanayi bölgesi ihalesinin gerçekleştirildiğini, kentsel dönüşüm ihalesinin de 15 Mayıs'ta yapılacağını anımsatan Kayatürk, ilçenin hak ettiği yere gelmesi konusunda gerekli yatırımların yapılacağını vurguladı.



 



kaynak:haberler








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