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Halk plajında eşiyle tartışan ünlü oyuncu, oturup tütün sardı

HALK PLAJINDA EŞİYLE TARTIŞAN ÜNLÜ OYUNCU, OTURUP TÜTÜN SARDI

Bodrum'da halk plajında tatil yapan oyuncu Hakan Yılmaz, herkesin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma uzamasın diye susmayı tercih eden Yılmaz, dakikalarca tütün sardı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Halk Plajında Eşiyle Tartışan Ünlü Oyuncu, Oturup Tütün Sardı(10/10)6

Rol aldığı tiyatronun sezon finali yapması ile geçtiğimiz günlerde soluğu Bodrum'da alan Hakan Yılmaz-Elif Öngel çifti, önceki gün Ortakent'te görüntülendi.

HERKESİN İÇİNDE TARTIŞTILAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; halk plajında gün boyu şezlonga uzanarak dinlenen ikili, bir ara tartıştı. Elindeki telefonundan bir şeyler gösteren Öngel, konuşma hararetlenince eşinin yanına geçti.

SESSİZ KALIP, TÜTÜN SARDI

Konuşmada sessiz kalmayı tercih eden Yılmaz'ın, dakikalarca tütün sararak oyalanması dikkati çekti.

Karı-koca böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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