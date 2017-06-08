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halkbank ve vakıfbank genel müdürleri değişiyor

HALKBANK VE VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLERİ DEĞİŞİYOR

Halkbank Genel Müdürlüğüne Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürlüğüne Mehmet Emin Özcan'ın getirileceği belirtiliyor.

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:13
Puan Ver : Halkbank Ve Vakıfbank Genel Müdürleri Değişiyor(7/10)5



Reuters'in geçtiği habere göre, Halkbank Genel Müdürlüğüne Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürlüğüne Mehmet Emin Özcan getirilecek.



Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağın yaptığı açıklamaya göre Ziraat Katılım'da Genel Müdür olarak görev yapan Arslan kısa süre içinde Halkbank'a Genel Müdür olarak atanacak.



Halkbank, Vakıfbank, ve Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış olan ve son olarak KKTC Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Özcan ise Vakıfbank Genel Müdürü olarak atanacak.



 



kaynak:dünya









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