HALKBANK YÖNETİCİSİ ATİLLA VE ZARRAB'IN DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ
Gezi için 23 Mart'ta ABD'nin New York kentine gelen ve JFK Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmek üzereyken 27 Mart'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla, ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf'ın davaları birleştirildi.
Sarraf ve Atilla aynı gün yargıç karşısına çıkacak
Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede de genel müdür yardımcısı, Rıza Sarraf ile benzer şekilde İran'a yönelik ambargoları delmek ve Amerikan finans kurumlarını zarara uğratmak gibi iddialarla suçlanmış ve hakkında 50 yıl hapis cezası istenmişti.
Davadan ayrılan New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın vekili olan Joon H. Kim imzasıyla açıklanan karara göre ikili hakkında 30 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Sarraf ve Atilla 24 Nisan tarihinde New York'ta hakim karşısına çıkacak.
kaynak:t24
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