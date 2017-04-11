'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

HALKBANK YÖNETİCİSİ ATİLLA VE ZARRAB'IN DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ


HALKBANK YÖNETİCİSİ ATİLLA VE ZARRAB'IN DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ
Tarih : 11 Nisan 2017, 09:49
Puan Ver : Halkbank Yöneticisi Atilla Ve Zarrab'ın Davaları Birleştirildi(7/10)6


Gezi için 23 Mart'ta ABD'nin New York kentine gelen ve JFK Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmek üzereyken 27 Mart'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla, ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf'ın davaları birleştirildi.





Sarraf ve Atilla aynı gün yargıç karşısına çıkacak



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede de genel müdür yardımcısı, Rıza Sarraf ile benzer şekilde İran'a yönelik ambargoları delmek ve Amerikan finans kurumlarını zarara uğratmak gibi iddialarla suçlanmış ve hakkında 50 yıl hapis cezası istenmişti.



Davadan ayrılan New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın vekili olan Joon H. Kim imzasıyla açıklanan karara göre ikili hakkında 30 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Sarraf ve Atilla 24 Nisan tarihinde New York'ta hakim karşısına çıkacak.



 



kaynak:t24








Etiketler: Halkbank  Yöneticisi  Atilla  Ve  Zarrab  In  Davaları  Birleştirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER