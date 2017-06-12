HALKBANK'TAN ÖNEMLİ HAMLE
Halkbank, "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına karar verdi
Banka'dan konuya ilişkin olarak dün akşam KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Bankamız Yönetim Kurulu'nca "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına karar verilmiş olup kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar