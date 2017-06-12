

Banka'dan konuya ilişkin olarak dün akşam KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:



"Bankamız Yönetim Kurulu'nca "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına karar verilmiş olup kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."







kaynak:habertürk