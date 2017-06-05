Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!

halsizliği önlemek için meyve ve fındık tüketin

HALSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN MEYVE VE FINDIK TÜKETİN

İftar ve sahurda tüketeceğiniz yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları ile ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlarla enerjik bir Ramazan ayı geçirebilirsiniz. Tatlı ihtiyacını da es geçmeyin; dondurma yiyin

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : Halsizliği Önlemek İçin Meyve Ve Fındık Tüketin(8/10)7


Ramazan ayında vücudunuzu halsiz bırakmamak için uzmanların önerilerine kulak verin. Örneğin; yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları ile ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlarla enerjik bir Ramazan ayı geçirebiliyor. Bu dönemde artan tatlı ihtiyacı ise chia tohumlu puding ya da kaju, badem, avokado karışımlı dondurma gibi sağlıklı alternatiflerle giderilebiliyor. Diyetisyen Sinem Uygun, oruç tutarken sağlıklı ve formda kalmanın yolları hakkında bilgi verdi…



Porsiyonları küçültün

Ramazan ayında iftar ve sahur arasındaki zamanın az olması, normalde üç ana öğün ve ara öğünlerden oluşan beslenme düzenini iki öğüne düşürür. Beslenme düzenin aniden değişmesi ve uzun süren açlıkla birlikte yavaşlayan metabolizma kilo kontrolünü zorlaştırır. Kızartmalar hamur işleri, tatlılar ve ağır ana yemeklerden oluşan zengin iftar sofraları; gün içinde kabızlık, hazımsızlık, mide yanması, baş dönmesi, kan şekeri düşüklüğü, halsizlik gibi sorunlara yol açabilir. Ramazan'da öğün düzenini ayarlamak sağlıklı beslenebilmek için en önemli noktalardan biridir. Sadece iftar ve sahur olarak iki ana öğün yapmak yerine öğünlerde porsiyonları küçülterek, iftardan sonra 1-1.5 saat ara ile iki tane ara öğün eklemek metabolizma hızınızı artırmaya yardımcı olur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Halsizliği  Önlemek  İçin  Meyve  Ve  Fındık  Tüketin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER